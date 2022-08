So emotional spricht Haller von seiner Krebserkrankung

🫶🏼 @HallerSeb auf der Bühne bei den #EredivisieAwards, geehrt mit der Trophäe für den besten Torschützen der letzten Saison. 🗣 „I have the chance to feel okay. It’s not easy everyday, but everything is fine.“ Weiter kämpfen, Seb! Bis bald! 💛 https://t.co/913o3gE4aL