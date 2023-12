Anschlagspläne in Europa?! Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder sitzen in U-Haft

In Berlin und Rotterdam wurden vier Leute festgenommen. Sie werden verdächtigt, Angriffe gegen Juden geplant zu haben.

Die vier Männer sollen zur Terrorgruppe Hamas gehören und wurden am Donnerstagmittag festgenommen. Drei von ihnen wurden in Berlin geschnappt und sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Das hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag gesagt. Der vierte Verdächtigen wurde in Rotterdam gefasst. Er soll demnächst nach Deutschland gebracht werden.

Was haben die mutmaßlichen Hamas-Mitglieder geplant?

Einen konkreten Plan für einen Anschlag soll es noch nicht gegeben haben. Das hat die zuständige Bundesanwaltschaft mitgeteilt. Aber:

Die Männer sollen nach einem unterirdischen Waffenlager gesucht haben, das von der Hamas in Europa angelegt wurde. Laut Infos des SWR vermuten die Ermittler das Lager in Polen.

Die Waffen sollten sie dann nach Berlin bringen und sie für mögliche Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Europa bereithalten.

Wer wurde festgenommen?

Laut Bundesanwaltschaft handelt es sich bei den Festgenommenen um Männer, die seit Jahren zur Hamas gehören. Die vier sollen "eine enge Anbindung" an Führungskräfte des militärischen Flügels der Hamas haben.

Wichtig: Die Festnahme der Männer soll nicht direkt mit dem Angriff der Hamas in Israel am 7. Oktober zusammenhängen. Die ersten Hinweise auf die vier soll es schon im Sommer gegeben haben.

SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt kennt Details zu den Festnahmen. Mehr dazu hier:

