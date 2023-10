Hamas zeigt erstmals Video von Geisel

Die islamistische Hamas soll circa 200 Geiseln gefangen halten - auch Deutsche sind unter ihnen.

Die Kämpfer der Terrororganisation Hamas haben Israel angegriffen. Dabei wurden Hunderte getötet und Geisel genommen. Die Islamisten haben jetzt erstmals ein Video einer der mutmaßlichen Geiseln veröffentlicht. Zu sehen ist eine junge Frau mit einer Wunde am Arm, die behandelt wird. Mia Schem sagt, dass sie 21 Jahre alt ist und aus Schoham in Israel kommt. Sie möchte so schnell es geht herausgeholt werden aus der Situation.

Es ist nicht klar, wo und wie das Video entstanden ist. Ein Vertreter der Familie bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Frau im Video wirklich Mia ist. Die Frau soll laut Medienberichten Israelin mit französischer Staatsbürgerschaft sein.

Hamas: Mindestens 200 Geiseln

Der militärische Sprecher der Hamas hat mitgeteilt, dass zwischen 200 und 250 Geiseln im Gazastreifen sind. 200 davon sollen unter der Kontrolle der Hamas sein, die restlichen sind bei anderen militanten Fraktionen im Gazastreifen.

Unter den Geiseln sollen auch acht Deutsche sein. Eine von ihnen ist die 22-jährige Shani Louk. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Hamas aufgefordert, alle Geiseln freizulassen. Sie sagte außerdem, dass die Regierung dauerhaft mit den Angehörigen spricht und alles versucht, um die Menschen zu befreien. Was genau "alles" bedeutet, sagte Baerbock nicht. Sie hat in der TV-Sendung "Anne Will" eingeräumt: Deutschland hat aktuell keinen Kontakt zu den deutschen Geiseln und weiß wenig darüber, wo sie genau sind und wie es ihnen geht.

Bundeswehr fliegt weiter Deutsche aus Israel aus

Mindestens 22 Geiseln sollen bei israelischen Luftangriffen getötet worden sein. Das lässt sich nicht unabhängig prüfen.

Leichen von Geiseln im Gazastreifen gefunden

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen mehrere Leichen von Geiseln entdeckt. Der Armeesprecher Peter Lerner sagte am Samstag, die Toten wurden bei Einsätzen des israelischen Militärs im Norden des Gazastreifens gefunden. Das schreibt die Nachrichtenagentur AFP. 199 Menschen sollen laut Israel als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden sein.

