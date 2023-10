So soll die Terrororganisation Hamas mehr Druck spüren. Die Hamas will die Geiseln erst "nach Kriegsende" freilassen.

Ab sofort soll es mehr israelische Luftangriffe auf Gaza geben. Das sagte ein Armee-Sprecher. Bisher schoss Israel über 6.000 Raketen in den Gazastreifen. Dabei sollen nach Angaben der Hamas über 4.000 Menschen getötet worden sein. Mit den Angriffen will Israel die Hamas vernichten. Bei einem Friedenstreffen in Kairo kritisierten Politiker von arabischen Staaten, dass Zivilisten nicht genug geschützt werden würden. Außenministerin Annalena Baerbock forderte mehr humanitäre Hilfe in Gaza.

Was passiert mit den Geiseln der Hamas?

Bei dem Massaker am 7. Oktober tötete die Hamas rund 1.400 Menschen und entführte 200 Menschen. Auch wenn heute zwei Amerikanerinnen freigelassen wurden, sieht es für die anderen Entführten schlecht aus: Die Terrororganisation sagte, dass sie erst nach dem Krieg über die Geiseln verhandeln werde.

