Hamas: Weitere Geiseln übergeben

Im Gazastreifen sind heute weitere Geiseln freigelassen worden. Die Übergabe wurde live im Fernsehen übertragen.

Die Terrororganisation Hamas hat heute sechs weitere Geiseln an das Rote Kreuz in Rafah übergeben.

Die ersten beiden Geiseln Averu Mengistu und der österreichisch-israelische Tal Schoham sind in Israel eingetroffen. Das teilten israelische Sicherheitskreise am Samstag mit.

Wenige Stunden später kamen Fahrzeuge vom Roten Kreuz in die Stadt Nusseirat im Gazastreifen, um drei weitere israelische Geiseln entgegenzunehmen: Elija Cohen, Omer Schem Tov und Omer Wenkert.

Zuletzt wurde der 36-jährige Hischam al-Sajid nach fast zehn Jahren in der Gewalt von der islamistischen Hamas dem Roten Kreuz übergeben.

Hamas-Israel-Geiselübergabe fortgesetzt

Vier der sechs Geiseln sollen beim Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt worden sein, zwei waren schon seit rund zehn Jahren in der Gewalt der Hamas. Im Gegenzug will Israel rund 600 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen, darunter 60 Straftäter mit langen Haftstrafen.