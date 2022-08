Flammen am Hambacher Schloss: Feuer unter Kontrolle

Aktuelle Bilder aus Neustadt Meldung vom Löschzug NW/Lachen: Wichtiger Hinweis: bitte behindert nicht die Löscharbeiten - macht die Straßen frei für die Löschfahrzeuge - reist nicht an die E-StellePosted by Landesforsten Rheinland-Pfalz on Wednesday, August 3, 2022