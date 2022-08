Eine Viertelmillion Besucher beim CSD!

In Hamburg und Mainz sind bei der CSD-Demo richtig viele Menschen durch die Städte gezogen. Wann deine Stadt dran ist...

Seit 2019 gab es keinen Christopher Street Day in Hamburg ohne Einschränkungen - bis jetzt: 250.000 Menschen waren am Start. Es gab dieses Jahr einen neuen Anmelderekord. Insgesamt waren 82 Trucks, Gruppen und kleinere Lkws in der Stadt.

Auch in Mainz gingen die Menschen am Samstag auf die Straße, um für mehr Toleranz zu demonstrieren. Hier waren es immerhin 2.000 Menschen.

Die nächsten CSDs in RLP:

Koblenz (20. August)

Bad Kreuznach (17. September)

Der nächste CSD in BW:

Mannheim (13. August)

Hier siehst du, was in Hamburg abging:

Unglaublich viele Teilnehmer:innen beim diesjährigen #CSDHamburg #HappyPride #PrideWeek https://t.co/gChEnflRFy

Ob in Hamburg oder Mainz "Layla" gespielt wurde?