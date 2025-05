Eine 39-jährige Frau hat auf einem Bahnsteig viele Menschen niedergestochen. Der Grund ist bisher völlig unbekannt.

Viele Menschen waren am Bahngleis, als es plötzlich zu dem Messerangriff gekommen ist: Auf dem Hamburger Hauptbahnhof sind nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks 18 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen kämpfen wohl noch in Krankenhäusern um ihr Leben. Sechs sollen schwer und sieben leicht verletzt worden sein. Reporter Elias Bartel:

Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof: das ist passiert Dauer 0:32 min Eine 39-jährige Deutsche hat mindestens 17 Menschen verletzt.

Hamburg: 39-jährige Deutsche lässt sich widerstandslos festnehmen

Mutmaßliche Täterin ist eine 39 Jahre alte Deutsche. Die Polizei hat sie festgenommen. Dagegen habe sie sich nicht gewehrt, hat ein Polizeisprecher gesagt.

Und: Die Polizei glaubt nicht, dass die Tat einen politischen Hintergrund hat. " Vielmehr haben wir Erkenntnisse, aufgrund derer wir jetzt insbesondere dahingehend ermitteln, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte ", so der Sprecher. Hier spricht er am Abend in einem Video über die Tat und ihre Folgen: