Drei Jahre nach dem Anschlag wird das Leid der Opfer von Hanau sichtbar gemacht und gegen Rassismus demonstriert.

Triggerwarnung - Rassismus Im Text geht es um Rassismus. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Am 19. Februar 2020 erschoss ein Mann in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Er wollte damals gezielt Menschen mit ausländischen Wurzeln treffen. Das ist am Sonntag genau drei Jahre her.

Gedenken für die Opfer des 19. Februar

In Hanau gibt an dem Tag verschiedene Veranstaltungen - unter anderem eine öffentlichen Gedenkstunde um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es am Wochenende verschiedene Gedenkveranstaltungen:

18. Februar:

Ludwigshafen: Berliner Platz - 16 Uhr I Kundgebung

Berliner Platz - 16 Uhr I Kundgebung Freiburg: Weingarten-Fritz-Schieler-Platz - 10 Uhr

19. Februar:

Freiburg: Platz der alten Synagoge - 12 Uhr I Kundgebung

Platz der alten Synagoge - 12 Uhr I Kundgebung Heidelberg: Stadtbücherei - 16 Uhr

Stadtbücherei - 16 Uhr Heilbronn: Kiliansplatz - 14 Uhr I Kundgebung

Kiliansplatz - 14 Uhr I Kundgebung Koblenz: Zentralplatz - 17 Uhr I Gedenkveranstaltung

Zentralplatz - 17 Uhr I Gedenkveranstaltung Ludwigshafen: Berliner Platz - 16 Uhr I Kundgebung

Berliner Platz - 16 Uhr I Kundgebung Mainz : Hauptbahnhof - 14.10 Uhr | Gemeinsame Fahrt nach Hanau

: Hauptbahnhof - 14.10 Uhr | Gemeinsame Fahrt nach Hanau Mannheim: Marktplatz - 15 Uhr I Mahnwache

Marktplatz - 15 Uhr I Mahnwache Mannheim: Amnesty Kongress - 11:30 bis 12 Uhr I Mahnwache

Amnesty Kongress - 11:30 bis 12 Uhr I Mahnwache Stuttgart: Altes Schloss - 18 – 22 Uhr I Gedenken bei Lichtprojektion

Altes Schloss - 18 – 22 Uhr I Gedenken bei Lichtprojektion Stuttgart: Württembergischer Kunstverein - 15:30 Uhr I Ausstellungseröffnung mit Gedenkveranstaltung

Württembergischer Kunstverein - 15:30 Uhr I Ausstellungseröffnung mit Gedenkveranstaltung Stuttgart: Karlsplatz - 15 Uhr I Gedenkdemonstration

Karlsplatz - 15 Uhr I Gedenkdemonstration Trier: Porta Nigra - 15 Uhr I Kundgebung und Gedenken

Porta Nigra - 15 Uhr I Kundgebung und Gedenken Tübingen: 15 Uhr - Marktplatz I Kundgebung und Demonstration

15 Uhr - Marktplatz I Kundgebung und Demonstration Villingen-Schwenningen: Linkes Zentrum Schwenningen - 17:30 Uhr I Gedenken

Darum gibt es in Mainz kein Gedenken

In Mainz gibt es keine eigene Veranstaltung. Vom Hauptbahnhof wird am Sonntag eine gemeinsame Fahrt nach Hanau organisiert. Hintergrund ist, dass sich die Veranstalter und die Stadt Mainz nicht auf einen Ort und eine Art der Gedenkveranstaltung einigen konnten. Wegen der vielen Fastnachtsveranstaltungen hatte die Stadt einen Demontrationszug am Samstag nur in kürzerer Version zugesagt, als von den Veranstaltern geplant. Das teilte die Stadt Mainz NEWSZONE auf Anfrage mit. Die Organisatoren hatten das abgelehnt, genauso wie eine Kundgebung vor dem Landtag - ihr Ziel war ein Gedenken in der Innenstadt.

