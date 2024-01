Deutschland hat im vorletzten EM-Hauptrundenspiel deutlich gegen Ungarn gewonnen. Wie stehen die Chancen aufs Halbfinale?

Rund 20k Zuschauer verfolgten das Spiel am Montagabend in der Lanxess Arena in Köln. So lief Deutschland vs. Ungarn:

Zur Halbzeit lag das DHB-Team mit 18:17 knapp in Führung.

knapp in Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Deutschen richtig auf und konnten sich immer weiter absetzen. Am Ende gewannen sie mit 35:28 .

. MVP des Spiels wurde der 23-jährige Julian Köster. Er machte insgesamt acht Tore.

Die Jungs haben heute unglaublich gut gearbeitet.

Handball-EM: Wie stehen die Chancen aufs Halbfinale?

Eigentlich gut! Nach der Niederlage von Österreich gegen Frankreich können es die Deutschen wieder aus eigener Kraft ins EM-Halbfinale schaffen:

Das DHB-Team steht durch den Sieg gegen Ungarn mit fünf Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe 1.

Sollten die Deutschen im letzten Hauptrundenspiel am Mittwochabend Kroatien schlagen , sind sie safe im Halbfinale. Die Kroaten selbst haben darauf keine Chance mehr.

, sind sie safe im Halbfinale. Die Kroaten selbst haben darauf keine Chance mehr. Julian Köster hat im Interview nach dem Spiel gesagt, dass die Kroaten ein starkes Team sind. Er stellt sich auf einen richtigen Fight ein.

Aber: Auch bei einem Unentschieden oder einer Niederlage könnten die Deutschen das Halbfinale erreichen, dann sind sie aber auf passende Ergebnisse aus den anderen Spielen angewiesen.

