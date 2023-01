Knapper Sieg gegen Serbien: Deutschland ist weiter! 🤾‍♂️

Spannung bis zum Ende: Mit 34:33 hat sich Deutschland gegen Serbien durchgesetzt. Damit ist das Team eine Runde weiter.

Nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen steht Deutschland vorzeitig in der Hauptrunde der Handball-WM. Mit einer unglaublichen Offensiv-Power erreicht das Team damit sein erstes Etappen-Ziel bei dem Turnier in Polen.

Das Spiel hatte viel Tempo und war spannend bis zur letzten Sekunde. Beste deutsche Werfer waren Linksaußen Lukas Mertens mit sieben Treffern und Kapitän Johannes Golla mit sechs. Außerdem überzeugte Torhüter Joel Birlehm mit entscheidenden Paraden in den letzten Minuten.

Hier muss Deutschland noch besser werden

Einziger Schwachpunkt: die Abwehr. Zu oft wirkte sie unsicher und lies Gegentore zu. Der Kapitän war am Ende trotzdem froh und hatte schon das nächste Match im Blick: "Jetzt sind wir stolz, wir haben noch ein Gruppenspiel, das wir noch unbedingt gewinnen müssen."

Das nächste Spiel steht an

Am Dienstag um 18.00 Uhr spielt das deutsche Team das letzte Vorrundenspiel gegen den krassen Außenseiter Algerien.

