Am Sonntag treffen im Finale der Handball-WM mit Dänemark und Kroatien zwei Gastgeber aufeinander. Besonders ein Kroate träumt jetzt vom Titel.

Im ersten Halbfinale gewannen die Kroaten mit 31:28 gegen Frankreich. Der Mit-Ausrichter der Handball-WM steht damit am Sonntag im Finale in Oslo. Gegner sind die Dänen, die bisher souverän durch das Turnier marschiert sind. Im Halbfinale gewannen sie gegen Portugal deutlich mit 40:27. Dänemark hat jetzt Chancen auf den vierten Weltmeistertitel in Folge.

Goldenes Karriere-Ende für Kroatiens Rekordspieler?

Der kroatische Rekord-Nationalspieler und Ex-Welthandballer Domagoj Duvnjak könnte am Sonntag seine Karriere mit einem Titel krönen. Vor der WM hatte der 36-Jährige angekündigt, seine Karriere im kroatischen Nationalteam zu beenden. Mit Kroatien holte er schon WM-Silber, EM-Silber und Olympia-Bronze - nur Gold fehlt ihm noch!

Gute Nachricht für alle deutschen Handball-Fans: Beim THW Kiel will Duvnjak noch weiter spielen.

WM-Spiel um Bronze

Das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und Portugal findet am Sonntagnachmittag ebenfalls in Oslo statt.