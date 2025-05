Kein Handelsbeef mehr? China und USA sind sich einig!

Der Handel zwischen den USA und China ist so gut wie lahmgelegt. Jetzt haben die USA ein Handelsabkommen angekündigt.

Bei den Gesprächen in Genf waren unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent, US Handelsbeauftragter Jamieson Greer und der chinesische Vize Ministerpräsident He Lifeng dabei. Das kam bei den Gesprächen raus:

Handelsstreit USA-China: Mögliche Entspannung? Dauer 1:19 min Handelsstreit USA-China: Mögliche Entspannung?

China-USA-Zollgespräche in Genf: Das wurde besprochen!

USA und China wollen einen Teil ihrer Zölle für 90 Tage aussetzen . Das haben beide Seiten bestätigt.

. Das haben beide Seiten bestätigt. Sie haben sich wohl darauf geeinigt, einen Mechanismus für Beratungen zu Wirtschaft und Handel einzurichten.

Greer sprach danach von einem "Deal", Bessent von "substanziellen Fortschritten".

Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens soll sich He auch mit der Generaldirektorin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, getroffen haben.

Das Verhältnis zwischen China und den USA ist seit Wochen angespannt. US-Präsident Donald Trump verhängte 145 Prozent Zölle auf Waren aus China - Peking beschloss Gegenzölle von 125 Prozent.