3.000 statt 1.500 Euro: Handwerk fordert doppelte Prämie für den Meister

In BW gibt es bisher 1.500 Euro on top, wenn man im Handwerk den Meister abschließt. Viele finden das zu wenig.

Der Baden-Württembergische Handwerkstag fordert darum, dass die Meisterprämie verdoppelt werden soll. Fort- und Weiterbildungen müssten mehr unterstützt werden, um berufliche Bildung mehr wertzuschätzen. Das sagte der Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold am Mittwoch.

Prämie für Meister im Handwerk verdoppeln für mehr Gleichbehandlung

Dass die Meisterausbildung seit 2020 mit 1.500 Euro gefördert wird, sei laut Reichhold ein "erster Schritt in Richtung Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung beruflicher und akademischer Bildung" gewesen, decke aber trotzdem nicht die Kosten ab. Dafür bräuchte man mindestens doppelt so viel - also 3.000 Euro.

Prämie gegen Fachkräftemangel im Handwerk

Die Prämie wurde 2020 eingeführt, um dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzuwirken. 2022 bekamen laut Wirtschaftsministerium rund 2.820 Absolventen die Meisterprämie in Höhe von 1.500 Euro.

