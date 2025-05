So kannst Du helfen, das Handynetz zu verbessern!

Die bundesweite Mobilfunk-Messwoche soll dabei helfen, herauszufinden, wie gut das Netz ist. So kannst du mithelfen.

Bund, Länder und Kommunen rufen dazu auf, in der kommenden Woche Messungen mit dem eigenen Handy zu machen. Die erste bundesweite Mobilfunk-Messwoche startet am Montag und geht bis Sonntag.

Funklöcher melden - So funktioniert es:

Zum Messen soll die kostenlose Breitbandmessung-App der Bundesnetzagentur genutzt werden.

Mit den Ergebnissen soll ein besseres Bild von der Qualität der Handynetze entstehen.

So soll auch herausgefunden werden, wo noch Verbesserungsbedarf besteht.

Die Meldungen, die während der Messwoche in der App gemeldet werden, sollen gesondert ausgewertet werden.

In den letzten Jahren ist die Netzverbindung in Deutschland immer besser geworden. Trotzdem gibt es noch Orte, an denen die Verbindung schlecht ist.

Das beste Netz haben Telekom-Kunden. Aber auch mit der Telekom hat man nicht überall gutes Netz. Die Flächenabdeckung der Netzbetreiber-Konkurrenten Vodafone und O2 Telefónica ist den Zahlen zufolge teils deutlich schlechter.

Letztes Jahr gab es so eine Messwoche schon einmal in NRW.