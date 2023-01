Handynetz im Energiesparmodus: Musst du dir Sorgen machen?

Die deutschen Mobilfunkanbieter dürfen die Leistung der Antennen verringern um Energie zu sparen.

Die Telekom, Vodafone und Telefónica (O2) hatten die Bundesnetzagentur gefragt, ob das erlaubt ist. Die Behörde kümmert sich zum Beispiel um Elektrizität und Gas, aber auch das Handynetz und gibt bestimmte Regeln vor.

Energiesparmodus ist erlaubt

Die Mobilfunkanbieter dürfen den Energiesparmodus benutzen. Nachts oder sogar tagsüber an abgelegenen Orten, an denen das Handynetz nur wenig genutzt wird, werden einige Frequenzbänder abgeschaltet. So kann Energie gespart werden.

Kein Handynetz mehr?

Ein bisschen Handynetz soll es aber immer geben und wenn der Bedarf steigt - wenn also mehrere Menschen Netz brauchen - schaltet das System die Leistung automatisch wieder hoch. Es wird wohl keine "nennenswerten Einschränkungen" geben, sagt ein Sprecher der Bundesnetzagentur.

