200 Leute verabreden sich über TikTok zu Massenschlägerei!

Die Schlägerei sollte in Hannover stattfinden. Doch: Eltern alarmierten die Polizei.

Die Polizei berichtet von bis zu 200 jungen Leuten, die sich am Samstagabend in der Innenstadt von Hannover getroffen haben. Zur Schlägerei kam es nicht - aber: Einige zündeten Böller und es gab Verfolgungsjagden, so die Polizei.

Unübersichtliche Lage in Hannover

Die Polizei stufte die Lage als "unübersichtlich" ein. Nach fünfeinhalb Stunden verließen die Leute, die mittlerweile von den Beamten in mehrere kleinere Gruppen aufgeteilt wurden, die Innenstadt wieder.

Die Polizei wurde von mehreren Eltern informiert. Sie hatten den Notruf gewählt, um über die geplante Aktion zu informieren.

Nicht nur in Hannover

Ähnliche Vorfälle gab es bereits in anderen Städten. In Wien haben sich schon Leute zu Schlägereien verabredet. Auch in Irland sind in einem Vorort von Dublin schon Leute aufeinander losgegangen - und haben sich teilweise krass dabei verletzt. Auch sie sollen sich über TikTok verabredet haben. Die Videos sind da dann später auch online aufgetaucht.

So sah es in Hannover aus: