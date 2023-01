"Hogwarts Legacy": Was kann das neue Harry Potter-Game?

Harry Potter-Fans warten schon sehnsüchtig: In ein paar Wochen kommt endlich "Hogwarts Legacy". Hier gibts eine Preview.

Das Spiel klingt nach einem echten Traum für alle Fans. Endlich kannst du selbst auf die Zauberschule gehen. Du kannst wählen, in welches Haus du gehören willst: Griffendor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin. Das neue Game ist aber keine Kopie der Harry Potter-Geschichten. Viel ist über die Story noch nicht bekannt. Klar ist nur, es geht um einen Kobold-Aufstand, eine uralte Form der Magie, Wilderer und Drachenkämpfe.

Wenig neue Spielelemente in der Zauberwelt

Die Umsetzung des Games ist aber nicht ganz so neu: Viele Elemente kennt man aus anderen Open-World-Rollenspielen wie Assassin's Creed oder Horizon Forbidden West. Außer der magischen Welt bietet "Hogwarts Legacy" kaum was Neues. Kritiker finden, das macht das Spiel aber nicht schlecht - im Gegenteil, es ist dadurch für mehr User gemacht.

Ab wann kannst du "Hogwarts Legacy" zocken?

"Hogwarts Legacy" wird am 10. Februar für PC, PS5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Die Last-Gen-Versionen für PS4 und Xbox One brauchen noch ein wenig länger, sie erscheinen am 4. April 2023. Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist auch geplant: Sie soll allerdings erst am 25. Juli 2023 kommen.

Hier kannst du einen ersten Blick in die Harry Potter-Welt werfen:

Mehr News zu Gaming und Streamern gibt es hier: