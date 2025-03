Harry-Potter-Serie: ER wird der neue Dumbledore!

US-Schauspieler John Lithgow soll den Hogwarts-Schulleiter in der HBO-Serie verkörpern.

Der "neue" Albus Dumbledore ist aktuell 79 Jahre und hat die News in einem Interview rausgehauen. Seine Zusage habe er gegeben, obwohl er am Ende der Dreharbeiten schon in einem ziemlich hohen Alter sein wird:

Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe trotzdem Ja gesagt.

Konklave-Star wird neuer Dumbledore Dauer 0:19 min Konklave-Star wird neuer Dumbledore

Lightow hat schon in vielen großen Produktionen mitgespielt - zuletzt war er bei dem Kinofilm "Konklave" dabei, der für acht Oscars nominiert ist. Wichtig: HBO hat die News noch nicht offiziell bestätigt.

Harry-Potter-Serie: Noch viele Fragezeichen