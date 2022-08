Harry Styles hilft Fan bei Heiratsantrag!

Er legt die Messlatte sehr hoch: Ein Mann fragt Harry Styles während eines Konzerts nach dem Mikro.

Der Mann, der Carl heißen soll, sagte Harry, dass er seiner Freundin Marianna zwei Zeilen vorsingen möchte. Harry fragt bei dem Konzert in Lissabon erst skeptisch, wie lange die beiden denn zusammen seien. Für eine frische Beziehung, die erst seit zwei Wochen geht, würde er das Mikro nicht hergeben. Carl antwortet, dass er mit seiner Freundin seit über einem Jahr zusammen ist.

Was sagt sie!?

Harry Styles gibt ihm also das Mikro und Carl fängt an "Can't Help Falling In Love" von Elvis Presley zu singen. Die ganze Arena dreht durch, sogar Harry - alle stimmen mit ein. Dann passiert es: Carl holt einen Ring, geht auf die Knie und macht Marianna einen Heiratsantrag. Sie sagt... JA! Das ganze Stadion hat sich mitgefreut.

