Während Konzert: Harry Styles hilft Fan!

Er bemerkte eine erschöpfte Person im Publikum, während er "Sign Of The Times" sang - wie es dann weiterging...

Er unterbrach das Konzert in London, um zu helfen! Sofort stoppte Harry Styles die Musik, ließ das Licht einschalten und bat die anderen Fans darum, Platz für das Sicherheitspersonal zu machen. Er sorgte sich und fragte, ob es allen anderen gut ginge und sie okay seien. Erst nach mehreren Minuten, als sich die Mitarbeiter um die Betroffene gekümmert hatten, fing er nochmal neu mit dem Song an.

Besondere Show

Unter dem Motto "One Night Only in London" trat er in einer kleinen Halle auf. Die 5.000 Karten waren sofort weg und einige Fans warteten tagelang vor der Konzerthalle, um sich Top-Plätze zu sichern.

Hier kannst du dir ab Minute 2:50 angucken, wie Harry Styles sein Konzert unterbricht: