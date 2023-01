Harry Styles platzt auf der Bühne... 💥

Damit hat der Superstar nicht gerechnet: Während eines Auftritts hat er ein Outfit-Problem, das er kreativ löst.

Auf seinen Konzerten gibt Harry Styles alles - doch bei seinem Auftritt in Los Angeles zeigt er mehr, als eigentlich geplant war. Während er seinen Song "Music for a Sushi Restaurant" singt, geht er auf der Bühne auf die Knie. Seine Hose hat da keinen Bock drauf - und platzt einfach mitten im Schritt auf. Harry greift sich daraufhin in den Schritt, aber nimmt das Ganze weiterhin mit Humor.

Riesiger Riss in der Hose? Kein Problem für Harry Styles

Statt schnell hinter die Bühne zu rennen und sein Outfit zu wechseln, greift Harry Styles nach dem, was er in der Nähe findet. Das ist zufällig eine Regenbogen-Flagge. Die bindet sich Harry um die Hüfte und setzt seinen Auftritt fort.

