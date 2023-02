Was geht zwischen Harry Styles und Jennifer Aniston?

Die beiden sind seit Harrys Hosenplatzer wohl ordentlich am flirten.

Das berichtet zumindest Jennifers Freundeskreis. Ihm zufolge hat Jennifer Kontakt zum ehemaligen "One Direction"-Mitglied aufgenommen, nachdem sie in Los Angeles auf einem Konzert seiner aktuellen Tour war. Das besondere Highlight des Abends: Harry platzt während "Music for a Sushi Restaurant" die Hose.

Gibt's bald ein erstes Date?

Nachdem Harry 2020 in einem Interview mit Ellen DeGeneres schon zugab, dass Jennifer sein erster Promi-Crush war, glauben auch Freunde der Schauspielerin an ein erstes Treffen. Denn: "Jen hat darüber gescherzt, mit wem sie als Nächstes zusammenkommen könnte, und es wurde über Harry gesprochen."

Happy birthday @Harry_Styles! I'm your number one fan❤️ https://t.co/HldWmLqb4l