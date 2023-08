Harry Styles: Mit seiner Tour spendet er so viel Geld 💸

"Love on Tour" ist vorbei - doch die Einnahmen werden vielen hilfsbed├╝rftigen Menschen eine gro├če Freude machen.

Denn ein Teil der Konzert-Einnahmen soll an mehrere gemeinn├╝tzige Organisationen gehen. Das berichtet das "People"-Magazin und bezieht sich dabei auf Sony Music.

Harry Styles hat durch seine Tour 6,5 Millionen US-Dollar f├╝r Spenden eingenommen. Das sind fast 6 Millionen Euro. Unterwegs war der S├Ąnger seit September 2021 bis Juli 2023 - in der Zeit hat er insgesamt 173 Shows gespielt.

Harry Styles sammelt 6 Millionen Euro f├╝r den guten Zweck - wer kriegt einen Teil davon?

Das Geld soll an Non-Profit-Organisationen auf der ganzen Welt gehen, also an Organisationen, die arbeiten, um damit keinen Gewinn zu machen. Unter anderem sind dabei:

Planned Parenthood : setzt sich f├╝r sexuelle Gesundheit ein und m├Âchte, dass auch arme, benachteiligte Menschen leichteren Zugang dazu haben.

: setzt sich f├╝r sexuelle Gesundheit ein und m├Âchte, dass auch arme, benachteiligte Menschen leichteren Zugang dazu haben. Save the Childen : setzt sich f├╝r die Rechte und den Schutz von Kindern ein.

: setzt sich f├╝r die Rechte und den Schutz von Kindern ein. Black Minds Matter : m├Âchte Schulangebote f├╝r Schwarze Sch├╝ler f├Ârdern und sich f├╝r die mentale Gesundheit Schwarzer Menschen einsetzen.

: m├Âchte Schulangebote f├╝r Schwarze Sch├╝ler f├Ârdern und sich f├╝r die mentale Gesundheit Schwarzer Menschen einsetzen. Choose Love : hilft und setzt sich f├╝r gefl├╝chtete Menschen ein.

: hilft und setzt sich f├╝r gefl├╝chtete Menschen ein. Sydney Zoo : m├Âchte die Tierwelt sch├╝tzen und verbessern.

: m├Âchte die Tierwelt sch├╝tzen und verbessern. Everytown for Gun Safety: setzt sich f├╝r Waffenkontrolle und gegen Waffengewalt ein.

