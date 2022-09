Harry Styles und Olivia Wilde beim Knutschen erwischt!

Seit Wochen gibt es Gerüchte, dass Harry und Olivia kein Paar mehr sind. Jetzt wurden die beiden zusammen gesehen.

Es gibt Fotos, auf denen die beiden sehr verliebt aussehen. Harry und Olivia stehen in New York auf der Straße - sie umarmen und küssen sich. Die Fotos wurden von der Zeitung "Daily Mail" veröffentlicht.

Hier kannst du dir die Knutsch-Fotos ansehen:

Trennung - eher nicht!

Seit einiger Zeit wurde spekuliert, ob die beiden noch zusammen sind. Es gab Gerüchte, dass Harry sich von Olivia getrennt haben soll. Bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "Don't Worry Darling" wirkten die beiden zum Beispiel nicht so, als seien ein Paar. Sie schauten sich kaum an und saßen auch nicht nebeneinander. Später wurden sie aber wieder zusammen gesehen und Olivia war auch bei Konzerten von Harry. Auch auf den neuen Fotos sieht es so gar nicht nach Trennung aus. Ein Statement zum Beziehungsstatus haben Harry und Olivia aber nicht abgegeben.

Mehr über Harrys Schauspielkarriere und die Dreharbeiten kannst du hier lesen: