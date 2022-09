Angebliche "Spuckattacke" von Harry Styles? 💦

Ein Video von Harry geht rum, auf dem er angeblich einen Schauspielkollegen anspuckt. Von diesem gibt es nun ein Statement.

Harry Styles soll Chris Pine in den SchoĂź gespuckt haben. So sieht es zumindest fĂĽr viele Fans auf dem Video aus, das sehr schnell viral gegangen ist. Das Ganze wurde bei der Premiere von "Don't Worry Darling" bei den Filmfestspielen in Venedig aufgenommen.

"Eine lächerliche Geschichte"

Ein Sprecher von Chris Pine hat mit dem "People"-Magazin ĂĽber die GerĂĽchte gesprochen:

Das ist eine lächerliche Geschichte - eine komplette Erfindung und das Ergebnis einer seltsamen Online-Illusion, die eindeutig täuscht und blöde Spekulationen zulässt. Nur um das klarzustellen: Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt.

Der Sprecher sagte außerdem, es gäbe "nichts als Respekt zwischen diesen beiden Männern" - jede andere Behauptung führe nur zu unnötigem Drama. Von Harrys Seite kam bisher noch kein Statement.

Hier findest du das Video zur angeblichen "Spuckattacke":

