Großer Frust bei Harry-Styles-Fans!

Der Vorverkauf für die Konzerte von Harry im nächsten Jahr in Deutschland hat begonnen. Aber: Es gab Probleme.

Am Mittwoch wurden die ersten Tickets für die Konzerte in München, Düsseldorf und Frankfurt verkauft. Aber - wer welche bekommen wollte, musste Glück haben. Auf Twitter haben sich viele Fans beschwert, dass sie die Tickets zwar in den Warenkorb legen konnten, dann ging aber nichts mehr. Sie konnten nicht bezahlen und die Karten waren wieder weg.

Der Fakt, dass ich Harry Styles Golden Circle Tickets in meinem „Warenkorb“ habe, aber Paypal mich literally nicht zahlen lässt, beschert mir ne Lebenskrise…

Harry Styles Tickets schon im Warenkorb gehabt, ticketmaster hat mich nicht zu Paypal weitergeleitet und mich nach 5 mal probieren rausgekickt - Tickets weg 😭

YALL SEE THIS??? #hslot #HSLOT2023 #harrystyles #Ticketmaster @TicketmasterDE https://t.co/AVcIX76Aqp

Ticketverkauf geht weiter!

Warum es die technischen Probleme gab, ist nicht bekannt. Vielleicht war der Ansturm einfach zu groß. Denn: Die Tickets waren nach kurzer Zeit fast alle ausverkauft. Aber: Vielleicht gibt es noch eine Chance, an Karten zu kommen. Der offizielle Ticketverkauft startet am 2. September um 10 Uhr.

Harry mit Nuggets beworfen?!

Während die Fans in Deutschland Frust schieben, ist Harry gerade in den USA unterwegs. Beim Konzert in New York wurde ihm aber etwas Ungewöhnliches auf die Bühne geworfen: mehrere Chicken-Nuggets. Als seine Fans wollten, dass er einen isst, musste er sie aber enttäuschen.

Ich esse kein Fleisch.

Hier kannst du dir das Video anschauen:

https://t.co/rHCWvuQNEM

