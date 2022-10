Harvey Weinstein: 140 Jahre Haft?

Der Auslöser der #MeToo-Bewegung sitzt wieder vor Gericht. Weinstein ist bereits seit zwei Jahren im Gefängnis.

Am Montag beginnt der Prozess in Los Angeles - ein Urteil wird nach sechs bis acht Wochen erwartet. Weinstein ist in elf Punkten angeklagt, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe. Es geht um Vorwürfe von fünf Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013.

Da der 70-Jährige Weinstein eh noch 21 Jahre absitzen muss, wirkt der Prozess auf den ersten Blick relativ egal. ABER: Der Ex-Filmproduzent hat das alte Urteil in New York nicht akzeptiert. Das nennt man Berufung - und die wurde auch vom Gericht zugelassen. Eine neue Verhandlung gilt zwar als unwahrscheinlich, ein Freispruch in LA könnte Weinsteins Anwälten aber bei der Argumentation helfen.

Weinstein und die #MeToo-Bewegung Harvey Weinstein war im März 2020 in New York unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das Besondere an diesem Fall: Es gab wenig materielle Beweise für seine Schuld und Weinstein selbst sagte, er wäre unschuldig. Die Jury glaubte aber trotzdem den Zeugenaussagen der Frauen, die ausgesagt hatten. Mehr als 80 Frauen hatten gegen den Produzenten ausgesagt. Als der Skandal öffentlich wurde, berichteten viele Frauen unter dem Hashtag #MeToo auf Social Media von ihren Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt. Der Prozess wird deshalb von vielen als Beginn der #MeToo-Kampagne angesehen.

Wichtiger Prozess für #MeToo

Supporter der #MeToo-Kampagne befürchten, dass ein Freispruch von Weinstein ein Rückschritt für die Bewegung wäre. Betroffene von sexualisierter Gewalt könnten es dann schwer haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Andere betonen allerdings, dass man den Erfolg von #MeToo nicht an den Prozessen von bekannten Personen messen sollte.