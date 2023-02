Weitere 16 Jahre Knast für Harvey Weinstein

Der ehemalige amerikanische Filmproduzent wurde erneut wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Insgesamt bleibt der bereits im Gefängnis sitzende 70-Jährige damit für 39 Jahre in Haft. Vor Gericht berichteten erneut mehrere Frauen, wie er sich an ihnen vergangen hat. Schon 2020 wurde er in einem anderen Fall wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung verurteilt. Seine Anwälte hatten zuvor angekündigt, die Urteile anfechten zu wolle.

Harvey Weinstein war Produzent von Filmen wie "Pulp Fiction" oder "Good Will Hunting".

Auslöser der #MeToo-Debatte

Mitte Oktober 2017 posteten viele Frauen unter #MeToo, dass sie sexuellen Missbrauch erlebt haben. Der Täter: Harvey Weinstein. Immer mehr Frauen aus der ganzen Welt schlossen sich an, teilten ihre eigenen Erfahrungen mit anderen Tätern und zeigten, wie groß das Problem im Alltag ist.

Mehr zu den Prozessen gegen Harvey Weinstein findest du hier: