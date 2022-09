Nach diesem Partysnack musste der Sani her

Bei einer Betriebsfeier in Rheinmünster brachte ein neuer Mitarbeiter Brownies mit - plötzlich wurde zwei Gästen übel.

Sie waren so benommen, dass der Rettungsdienst geholt werden musste. Die Sanitäter vermuten, dass in den Brownies Hasch war und die Gäste deshalb so platt waren. Die Polizei war auch am Start und nahm die restlichen Schokostückchen mit. Außerdem durchsuchte sie die Wohnung des Gönners. Dort fanden die Beamten kleinere Mengen Cannabis und Koks. Der Mann hat jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verdacht auf Rauschgifthandel am Hals.

