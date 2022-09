Hate: Fibii weint im Stream!

Die 16-Jährige leidet unter dem Hate, den sie zuletzt vor allem auf TikTok bekam.

"Es ist wirklich die reine Persönlichkeit von mir, die gehasst wird und das macht mich umso trauriger", erzählt Fibii in ihrem Stream, während sie mit den Tränen kämpft.

Die erfolgreiche Streamerin, die über 347.000 Follower auf Twitch hat, versuchte den Hate auszublenden. Doch nun habe sie sich immer wieder die Videos angeschaut, in denen sie schlecht dargestellt wurde. Warum bekommt Fibii gerade so viel Hass-Kommentare? Das ist schwer zu sagen. Nur weniger User glauben, es liegt an Fibiis Art. Einige User schreiben, dass manche einfach nicht damit klarkommen, wenn eine Frau erfolgreich ist. Andere meinen, dass Hate einfach dazugehört, wenn man in der Öffentlichkeit steht.

Eli äußert sich zum Hate!

Eli hat vor einigen Tagen über das Thema gequatscht. Er hat ihr im persönlichen Gespräch geraten, den Hate zu ignorieren. Eli sagte ebenfalls, dass TikTok eine "Drecksplattform" ist. Fibii berichtete allerdings auch von Hass gegen sie in den Chats von anderen Streamern auf Twitch.

Falls du auch beleidigt oder ausgegrenzt wirst, bekommst du hier Hilfe: