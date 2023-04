Die Touristen müssen erst mal weg - denn Robbenmutter Kaiwi hat ein Baby bekommen und braucht den Platz.

Das fanden nicht alle Menschen toll, denn der berühmte Kaimana Beach in Honolulu zieht jedes Jahr Millionen von Touristen an, wodurch die Wirtschaft angekurbelt wird. Gleichzeitig ist das Meer aber auch der Lebensraum von zahlreichen Tieren wie der seltenen Hawaii-Mönchsrobbe Kaiwi. Diese wird nun nach der Geburt mit ihrem Baby eine Weile dortbleiben.

Strand bis zu sieben Wochen gesperrt

Kaiwi hat ihr Baby am 14. April am Strand bekommen und wird dort fünf bis sieben Wochen sein, um ihr Junges zu stillen. So lange sollen sich die Touristen von dem Tier fernhalten - der umliegende Bereich wurde dafür abgesperrt. Die Robben zu stören gilt in Hawaii als Straftat.

Hier siehst du ein Video von Kaiwi mit ihrem Neugeborenen: