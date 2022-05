Fix: Diese beliebte Serie bekommt zwei weitere Staffeln!

Heartstopper geht weiter! Das haben die Macher jetzt auf dem offiziellen Insta-Account der Serie rausgehauen!

In einem Video sieht man wie die beiden Hauptcharaktere der Serie Charlie und Nick gezeichnet werden. Darunter schreibt eine Hand: "2 More Seasons". Die Fans sind begeistert. Das Video hat schon über 220.000 Likes. Wann genau Staffel zwei zu sehen sein wird, ist allerdings noch unklar.

Heartstopper: Liebe zwischen zwei Jungs!

Charlie ist eher der stille, zurückhaltende Typ und war in der ersten Staffel neu an der Schule. Nick ist der Rugby-Star und sehr beliebt. Sie lernten sich im Unterricht kennen. Aus Freundschaft wurde Stück für Stück mehr. In den bisher acht Folgen geht es um Liebe, Selbstfindung und Akzeptanz.