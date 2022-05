So geht es an der Uni in Heidelberg weiter

Wie kann es nach dem mutmaßlichen Amoklauf an der Heidelberger Uni weitergehen? Das steht bisher fest.

An der Heidelberger Uni wird es erstmal keine Präsenzveranstaltungen für Erstsemester mehr geben. Das gelte zunächst einmal bis Montag, so Jochen Wittbrodt, der Dekan der Fakultät. Er hat gesagt, Studierende und Dozenten seien nach dem Vorfall im "Schockmodus". Am Montag wird es eine zentrale Trauerfeier geben. In höheren Semestern seien Schweigeminuten geplant. Prüfungen, die für nächste Woche angesetzt waren, werden verschoben.

Treffen für Studierende

Trotzdem hat am Dienstag ein digitales Treffen mit mehr als 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. Laut des Dekans sollte es darum gehen, "die Studierenden zu informieren und ihnen Angebote zu machen". Bei der psychologischen Betreuung solle "niemand durchs Raster fallen".