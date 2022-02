Amoklauf in Heidelberg: Tötete der 18-Jährige gezielt?

Ein Student hat gestern an der Uni in Heidelberg eine Frau umgebracht. Es werden immer mehr Details zur Tat bekannt.

Der 18-Jährige war am Mittag in einen Hörsaal gestürmt und hatte um sich geschossen. Eine 23-Jährige kam dabei ums Leben. Zwei weitere Studentinnen und ein Student erlitten leichte Verletzungen an Bein, Kopf und Rücken.

Mehr als 100 Schuss Munition im Rucksack

Nach Angaben der Polizei hatte der Schütze die Waffe vor einigen Tagen selbst im Ausland gekauft. Er soll auch noch eine zweite Waffe dabei gehabt haben, erklärte Siegfried Kollmar, Polizeipräsident des Präsidiums Mannheim, bei einer Pressekonferenz.

Außerdem hatte er noch mehr als 100 Schuss Munition im Rucksack. Warum er nicht nachgeladen hat und nach drei Schüssen aufhörte zu schießen, ist laut Polizei noch unklar.

Warum?

Unklar ist auch noch, ob es sich um eine gezielte Attacke handelte oder nicht. Der 18-Jährige war selbst Student und Teilnehmer des Kurses, in den er gestürmt war. Unmittelbar vor der Tat hatte er außerdem eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass nun "Leute bestraft werden müssen".

Die Polizei teilte mit, dass der 18-Jährige keine politischen oder religiösen Motive hatte. Man gehe eher von einer Beziehungstat oder psychischen Problemen aus, hieß es. Die Polizei will jetzt Freunde, Bekannte und Verwandte befragen, um herauszufinden, ob es eine Verbindungen zwischen Täter und Opfern gab.

Der Student war der Polizei vorher nicht bekannt. Er töte sich nach der Tat auf dem Gelände der Uni selbst.

Hier kannst du dir die Pressekonferenz der Polizei anschauen: