Schüsse in Heidelberger Uni: Angreifer verschickte wohl letzte WhatsApp

Eine Frau, die durch die Schüsse an der Universität Heidelberg verletzt wurde, ist gestorben. Die Polizei hat einen WhatsApp-Hinweis gefunden.

Am Montag hat ein Angreifer gegen 12:30 Uhr in einem Hörsaal der Universität Heidelberg um sich geschossen. Eine 23-jährige Studentin erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie wenige Stunden später im Krankenhaus starb. Drei weitere Menschen sind verletzt.

Mutmaßlicher Täter: Leute müssen bestraft werden

Der mutmaßliche Täter habe unmittelbar vor der Tat eine Whatsapp-Nachricht verschickt, dass nun "Leute bestraft werden müssen". Ob die Nachricht echt ist, prüft die Polizei noch.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 18-jährigen Deutschen, der Biologie an der Uni Heidelberg studierte. In dem Hörsaal saßen wohl seine Studienkollegen. Das sagte der zuständige Polizeichef in Mannheim.

Der mutmaßliche Täter soll laut Staatsanwaltschaft keine Vorstrafen haben. Die zwei verwendeten Waffen hatte er sich im Ausland besorgt. Der Täter tötete sich laut Polizei vor dem Uni-Gebäude selbst.

UPDATE 4: Alle Verkehrssperrungen rund um #Heidelberg #Neuenheimer Feld wurden aufgehoben. Lediglich Tatgebäude und Fundort des Täters (➕) sind noch zur #Spurensicherung abgesperrt. https://t.co/0C1E6zGh1K

Hier findest du Hilfe Die Opferschutzorganisation Weißer Ring hat nach dem Amoklauf in Heidelberg Unterstützung angeboten. "Unsere Hilfsmöglichkeiten richten sich nicht nur an die Verletzten, sondern auch an Angehörige, Helfer und Augenzeugen", sagte der Leiter der örtlichen Außenstelle des Weißen Rings, Silvio Käsler. "Wir lassen niemanden allein." Die ausgebildeten ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfer könnten finanzielle Soforthilfen auszahlen oder Kontakt zu Fachärzten und Behörden herstellen.

