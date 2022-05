Rauchwolke über Heidelberg: Was war da los?

Am Rande des Heidelberger Stadtteils Bahnstadt hat es am Freitagmittag gebrannt. Es gab keine Verletzten.

Leute in der Nähe hätten mehrere Explosionen gehört, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem SWR. Später sagte ein Polizeisprecher, dass es wohl Gasflaschen waren, die durch die Hitze des Feuers explodiert sind. Der Brand ging gegen 13 Uhr am Freitag los und ist inzwischen gelöscht. Polizei und Feuerwehr vermuten, dass das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen ist und dann von der Fassade auf das Dach übergegriffen hat.

Keine Verletzten

An dem Gebäude wurde vorher an der Fassade und am Dach gearbeitet. 30 Menschen waren in dem Gebäude, als das Feuer ausbrach. Sie konnten sich alle selbst in Sicherheit nach draußen retten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Im Video siehst du, wie die Feuerwehr den Brand löscht:

Leute, die in Bahnstadt wohnen, sollten laut der Feuerwehr am Nachmittag ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Die Warnung gilt inzwischen nicht mehr.

Der Großbrand ist weitgehend gelöscht, es gibt noch Glutnester im Erdgeschoss. Es gibt nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Verletzten. 30 Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. (1/2)

