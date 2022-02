Schüsse an Uni in Heidelberg: Offenbar ein Todesopfer

Eine junge Frau, die durch die Schüsse an der Universität Heidelberg verletzt wurde, soll gestorben sein. Das berichtet die dpa.

Bisher ist es noch nicht bestätigt. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat nach eigenen Angaben erfahren, dass nach den Schüssen an der Universität in Heidelberg eine junge Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben ist.

Polizei: keine Gefahr mehr!

Inzwischen hat die Polizei offiziell Entwarnung gegeben. Für die Menschen in Heidelberg besteht demnach keine Gefahr mehr:

Wir gehen von einem Einzeltäter aus. Derzeit ist keine Gefahrenlage mehr gegeben.

Das ist bisher von der Polizei bestätigt:



Täter schießt während einer Vorlesung in einem Hörsaal um sich

mehrere Menschen werden dadurch zum Teil schwer verletzt

Täter flüchtet nach draußen

Täter tötet sich selbst

Berichte über ein Todesopfer

Darüber hinaus hat die Deutsche Presse-Agentur nach eigenen Angaben noch folgendes aus Sicherheitskreisen erfahren. Eine offizielle Bestätigt dazu gibt es aber bisher nicht:



junge Frau stirbt an schweren Verletzungen

drei Verletzte

Täter soll selbst Student gewesen sein

keine politischen oder religiösen Motive beim Täter

Hier findest du Hilfe Die Opferschutzorganisation Weißer Ring hat nach dem Amoklauf in Heidelberg Unterstützung angeboten. "Unsere Hilfsmöglichkeiten richten sich nicht nur an die Verletzten, sondern auch an Angehörige, Helfer und Augenzeugen", sagte der Leiter der örtlichen Außenstelle des Weißen Rings, Silvio Käsler. "Wir lassen niemanden allein." Die ausgebildeten ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfer könnten finanzielle Soforthilfen auszahlen oder Kontakt zu Fachärzten und Behörden herstellen.

Schüsse und Verletzte an Universität in Heidelberg