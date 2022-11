Halloween 2022: Heidi Klum geht als WURM?!

Sie ist bekannt für ihre krassen Halloween-Kostüme. Dieses Jahr brauchte sie sogar notärztliche Assistenz ...

... und zwar, weil die Prothesen, die sie für ihr Kostüm brauchte, sie zum Hyperventilieren hätten bringen können. Das ist auf ihrer jährlichen Halloween-Sause, auf der auch Elon Musk als Ritter zugegen war, zum Glück nicht passiert. Stattdessen begeisterte Heidi wieder mit ihrer außergewöhnlichen Kostüm-Idee.

Lustiges Partner-Kostüm

Ehemann Tom Kaulitz begleitete sie verkleidet als Angler - er hatte das Model so quasi "am Haken". Auch wenn ihr Wurm-Kostüm wenig sexy war - ein bisschen sexy kann sich Heidi dann doch nicht verkneifen. Gestern postete sie noch das "Davor"-Foto von ihrem Look - fast nackt. Hier seht ihr den Post:

