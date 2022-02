Im Pool mit dem Elevator Boy: Ist Heidi Klum wirklich nackt?

Ein Video von Heidi Klum sorgt auf TikTok für Aufregung. Es sieht so aus, als hätte sie kein Bikinihöschen an.

Heidi Klum hat kein Problem ihren Körper zu zeigen. Sie postet auch schon mal ein Bild von unter der Dusche oder halbnackt im Bett mit ihrem Mann Tom Kaulitz. Aber: Jetzt hat sie ein Video gemacht, das für viele Diskussionen sorgt.

In dem TikTok-Clip ist sie zusammen mit den Elevator Boys im Pool. Dann springt sie hoch - und es sieht tatsächlich so aus, als hätte sie kein Bikinihöschen an!

Was ist dran?

Heidi hat sich selbst nicht dazu geäußert. Aber: Sie ist offensichtlich nicht nackt! Immerhin hat sie auch ein Bikini-Oberteil an. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man einen Slip mit einer sehr dünnen Schnürung.

Hier ist das Video:

