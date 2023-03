mit Whatsapp teilen

In Neuenstadt am Kocher bei Heilbronn ist ein Feuer in einer Scheune entfacht. Die Ursache ist noch unklar.

Kurz vor dem Brandausbruch soll es einen lauten Knall gegeben haben, wie die Polizei berichtet. Es wird nun ermittelt, wie es zum Feuer kam. Die Flammen sollen bis zu 15 Meter hoch gewesen sein. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro. Sechs Menschen seien leicht verletzt und hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten, hieß es. Vier Pferde konnten gerettet werden. Sieben Pferde sind bei dem Brand gestorben.