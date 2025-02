Ein Streit zwischen zwei Jugendgruppen ist eskaliert. Es soll auch mehrere verletzte Polizisten gegeben haben.

Zu dem Vorfall ist es laut Polizei am Samstagabend auf dem Marktplatz in Heilbronn gekommen. Was ist bekannt?

An der Auseinandersetzung waren zwei Gruppen beteiligt - darunter 15 bis 20 Jugendliche.

beteiligt - darunter 15 bis 20 Jugendliche. Sie sollen zunächst nur gestritten haben. Später sollen mehrere Jugendliche aufeinander losgegangen sein und sich gegenseitig geschlagen haben.

Auch viele Unbeteiligte sollen sich in den Streit der beiden Gruppen eingemischt haben.

Heilbronn: Mehrere verletzte Polizisten und Festnahmen

Als die Beamten den Streit schlichten wollten, sollen drei Mädchen Widerstand geleistet haben. Sie wurden laut Polizei vorläufig festgenommen und später ihren Eltern übergeben. Außerdem seien vier Beamte leicht verletzt worden. Warum es überhaupt zu dem Streit gekommen ist, ist unklar.