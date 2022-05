Hier wurde ein Wolf gesehen!

Vor einigen Tagen wurde in der Nähe von Heilbronn ein Video gemacht. Jetzt ist klar, was man da für ein Tier sieht.

Experten haben festgestellt: Es war ein Wolf! Das Tier war bei Neudenau unterwegs. Dort wurde es am 16. April aus einem Auto heraus gefilmt.

Wo ist der Wolf jetzt?

Ob der Wolf noch in der Nähe von Heilbronn ist, ist unklar. Wölfe können in kurzer Zeit sehr weite Strecken zurücklegen - bis zu 70 Kilometer am Tag. Es ist auch unklar, ob es ein männlicher oder ein weiblicher Wolf war. Dafür müsste man genauere Untersuchungen in einem Labor machen, erklärt die Wildtierbeauftragte des Landkreises Heilbronn, Julia Meny.

Der Wolf bei Neudenau auf einem Screenshot aus dem Video. SWR SWR/privat

Noch mehr Wölfe in Baden-Württemberg

Der Wolf bei Heilbronn ist nicht das einzige Tier, das gerade durch Baden-Württemberg zieht. Momentan sind vier männliche Wölfe bekannt. Sie halten sich im Nordschwarzwald, Südschwarzwald und im Odenwald auf.

