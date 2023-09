Der Bundestag hat das Heizungsgesetz beschlossen. Könnte dadurch deine Miete steigen?

In den nächsten Jahren sollen Heizungen durch das Gesetz klimafreundlicher gemacht werden. Wenn dein Vermieter so eine Heizung einbaut, kann er bis zu zehn Prozent der Kosten auf die Mieter verteilen. Aber: Der Staat übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen 70 Prozent der Kosten. Das heißt, dein Vermieter kann nur den Betrag, den er extra zahlt, an seine Mieter weitergeben.

Wichtig: Dafür gibt es aber eine Grenze im Gesetz. Du würdest deshalb maximal 50 Cent pro Quadratmeter mehr im Monat bezahlen.

Wann kommt das Gesetz?

Der Bundestag hat das Heizungsgesetz beschlossen, gültig ist es ab 2024. Manche Politiker kritisieren, dass das Gesetz nicht im Energieausschuss des Bundestags beraten wurde.

Wie gut ist das Heizungsgesetz für das Klima?

Im besten Fall werden laut Öko-Institut 39,2 Millionen Tonnen CO2 durch das Gesetz eingespart. Im Worst Case 10,8 Millionen Tonnen. Der Eigentümerverband Haus & Grund hält die erste Zahl für unrealistisch.

