"Playback-Scheiße": Kritik-Videos zu Helene-Fischer-Konzert gehen viral

Heftiger Regen, überflutetes Gelände, schlechte Organisation: So laut beschweren sich Fans auf TikTok und Co.

Nach Helene Fischers Babypause hatten sich die 130.000 Fans bestimmt auf das Open-Air-Konzert am Wochenende in München gefreut. Es war das Einzige in Deutschland. Und es war eine riesen Enttäuschung, wenn es nach vielen Videos geht, die in sozialen Medien millionenfach geklickt werden.

"Playback-Scheiße" und das für "1.300 Euro"

Auf einem Video beschweren sich zwei Männer in Regen-Ponchos:

Auf einem anderen Video sagt ein Mann, er habe 1.300 Euro für zwei Mann bezahlt. Eine andere Besucherin spricht von ähnlich viel Geld. Unter dem Video kommentieren einige, wie heftig sie den Preis finden. Für VIP-Tickets sollte eigentlich das Buffet inklusive sein. Doch wie ein anderes Video zeigt, war Fleisch offenbar aus. Eine Art Best-Of von Beschwerde-Videos veröffentlichte Comedian Oliver Pocher:

Ich LIEBE es wenn HELENE FISCHER VIP FANS ausrasten!!! „Playback Scheisse“, „Management JETZT“ und dann KEIN SCHWEINEFILET mehr!!! https://t.co/0SElJo3b9V

Gelände unter Wasser

Das Wetter war ziemlich mies. Die Feuerwehr München hatte noch davor gewarnt. Doch wie die Konzert-Organisatoren darauf reagierten, machte viele Fans wütend: Regenschirme habe man nicht auf's Gelände nehmen dürfen. Der Eingangsbereich sei überflutet gewesen. Eine Zeit lang ging da nichts mehr. Die Organisatoren gaben zwar raus, dass man erst später aufs Geländer soll, doch da waren viele Fans schon da - und klatschnass. Warum man das Konzert unter diesen Bedingungen nicht verschoben hat, verstehen einige offenbar nicht.

Aber: Es gibt auch User, die all das anders sehen: "Wir waren im VIP Bereich, Essen und Getränke gab es bis zum Schluss." und "Es war ein tolles Konzert, und vorallem sehr gut organisiert. ❤️ Wir kommen gern wieder. 😍"

