"Heroes"-Festival in Hannover: Gaffer stehen bei tödlichem Unfall im Weg

Bei dem Deutschrap-Festival in Hannover hat sich direkt am ersten Tag ein Horrorszenario abgespielt.

Vor der Bühne des "Heroes"-Festivals ist am Freitagabend ein 21-Jähriger aus Bayern zusammengebrochen. Der Grund dafür ist noch nicht klar. Der Mann wurde zunächst wiederbelebt und dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Tag verstarb.

Wir sind bestürzt, trauern und drücken allen Angehörigen und Freunden unser tiefstes Mitgefühl aus. Wir sind in Gedanken bei Euch.

"Heroes"-Festival: Gaffer stehen im Weg

Die Polizei und Rettungskräfte mussten mehrmals Personen beiseiteschieben, als sie dem 21-Jährigen helfen wollten. Ein Mann wurde sogar vom Gelände verwiesen, weil er seine Handykamera während der Wiederbelebung drauf hielt.

In solchen Situationen hilfst du am meisten, wenn du die Rettungskräfte ihre Arbeit machen lässt. Also: Nicht filmen, ablenken oder im Weg stehen!

Bei Travis Scotts Astroworld-Festival sind damals mehrere Personen ums Leben gekommen: