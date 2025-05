Herr Anwalt als "Voice of Trust" ausgezeichnet 🏆

Im Rahmen der "9:16 Awards" von #UseTheNews wurde Herr Anwalt in der Kategorie "Voice of Trust" ausgezeichnet. Mehr Infos!

Die "9:16 Awards" haben dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Die Initiative #UseTheNews verlieh zusammen mit der Agentur "9:16 by WeCreate" den Preis in der Kategorie "Voice of Trust", um Creator zu ehren, die Nachrichten auf Social Media erfolgreich an ein junges Publikum vermitteln. Im Rennen waren rund 40 Content-Creator. Im ersten Schritt wurde von einer Jury eine Top 10 zusammengestellt, anschließend entschied das Voting fĂŒr Herr Anwalt. So sah die Top 10 aus:

Nina Poppel (Nini erklÀrt Politik)

Sally Lisa Starken

Alicia Joe

Elisabeth Koblitz

Alexander Prinz (Der Dunkle Parabelritter)

Esra Karakaya (Karakaya Talks)

Fabian Grischkat

RezoÂ

Désirée Flore (Desy)

Tim Hendrik Walter (Herr Anwalt) 🏆

Herr Anwalt mit mahnenden Worten bei "9:16 Awards"

In seiner Dankesrede hat Herr Anwalt betont, dass es wichtig sei, sich vielfĂ€ltig zu informieren. Er lese immer wieder Kommentare wie "Ich glaube nur Herr Anwalt". Solche Kommentare wĂŒrden ihm nicht gefallen, so der TikTok-Star. Stattdessen hat er dazu aufgerufen, allen Nominierten zu folgen und sich immer bei verschiedenen Quellen zu informieren.

Denn was ist passiert, dass dieser junge Mensch nur noch einem fremden Typ im Internet vertraut und was bedeutet das, wenn jeder nur noch eine Quelle hat? TatsÀchlich nichts Gutes.

