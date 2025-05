Eine der erfolgreichsten Film-Reihen aller Zeiten wird fortgesetzt. Fans müssen aber noch lange warten.

Denn nachdem Warner Bros. den Kinostart für "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" im vorigen Jahr noch für 2026 angekündigt hatte, hat das Hollywood-Studio das Datum nach hinten verschoben. Im Dezember 2027 soll der Film in den Kinos anlaufen.

Neuer "Herr der Ringe"-Film: Peter Jackson führt nicht Regie

Der legendäre Regisseur, der die "Herr der Ringe"-Trilogie inszeniert hatte, wird aber gemeinsam mit seiner Ehefrau Fran Walsh als Produzent am Start sein. Der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis wird Regie führen. Fun Fact: Serkis hat in den "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Filmen Gollum gespielt und wird im neuen Teil die Hauptrolle übernehmen.