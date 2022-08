Herrenberg: Bus kracht in Supermarkt

Vorher gab es einen Crash mit einem Wohnmobil. Drei Menschen wurden verletzt.

Die Polizei berichtet, dass der Busfahrer am Freitagabend am Busbahnhof drehen wollte. Dabei ist er in ein entgegenkommendes Wohnmobil gekracht. Nach dem Crash knallte der Bus durch einen Zaun, stürzte in einen acht Meter tiefen Abhang und landete in der Wand eines Discounters.

Der 72-jährige Busfahrer wurde schwer verletzt und wurde noch in der Nacht operiert, der Fahrer des Wohnmobils erlitt nur leichte Verletzungen. Eine Mitarbeiterin des Supermarkts wurde ebenfalls durch herumfliegende Glasscherben verletzt. Der Sachschaden: 115.000 Euro!

