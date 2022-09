"High School Musical": Comeback von Zac Efron und Vanessa Hudgens?!

Bei Disneys D23-Messe gab es eine krasse Ankündigung, die die Spekulationen um ein Wiedersehen anheizen.

Dort wurde gespoilert, um was es in der vierten Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" gehen wird: Die Wildcats werden nach dem Sommer zurück zur East High kommen und müssen eine Bühnenproduktion zu dem Film "High School Musical 3: Senior Year" vorbereiten und aufführen.

"High School Musical 4: The Reunion" kommt!

On top kommt: Die Schülerinnen und Schüler erfahren am ersten Tag, dass der langersehnte Teil "High School Musical 4: The Reunion" an ihrer Schule gedreht wird. Klingt sehr danach, dass der Cast aus den Filmen zurückkehren wird.

Vor ein paar Monaten haben die Posts von Zac Efron und Vanessa Hudgens an der East High die Gerüchte um ein mögliches Comeback gestartet:

